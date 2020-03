"No Time to Die": Premiera nowego filmu o Bondzie OPÓŹNIONA! Przez koronawirusa...

W środę informowaliśmy o tym, że przez epidemię koronawirusa może niebawem dojść do odwołania kolejnych wydarzeń. Jednym z nich miałaby być tegoroczna Eurowizja , jednak póki co organizatorzy dość sceptycznie komentują doniesienia na ten temat. Nie można jednak wykluczyć, że w obawie o zdrowie uczestników muzyczna rywalizacja może nie dojść do skutku .

Teraz dowiadujemy się, że kolejną "ofiarą" koronawirusa stała się najnowsza część filmu o przygodach Jamesa Bonda . Zgodnie z oświadczeniem twórców, które zostało udostępnione na Instagramie i Twitterze, wytwórnia i producenci postanowili przesunąć premierę No Time to Die na jesień 2020 roku . Jako powód wskazują obecny stan światowego przemysłu filmowego, który z powodu koronawirusa stracił już i tak miliardy dolarów.

MGM, Universal oraz producenci nowego Bonda, Michael G Wilson i Barbara Broccoli, ogłosili dziś, że po długich naradach i dokładnej analizie obecnej sytuacji w przemyśle filmowym data premiery filmu "No Time do Die" zostaje przesunięta na listopad 2020 roku - czytamy w oświadczeniu.

Z jednej strony fani nie kryją rozgoryczenia i oburzenia taką decyzją, jednak wiele osób zauważa, że jest to podyktowane troską o dobre wyniki finansowe filmu. Przez koronawirusa mniej osób chodzi do kina, przez co produkcje generują niższe zyski, a ewentualna konieczność zgromadzenia ekipy w jednym miejscu i zrealizowania dodatkowych scen jest w tym momencie dość ryzykowna.





Nowa data premiery No Time to Die została zaplanowana na 12 listopada w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych trafi on do kin niecałe dwa tygodnie później, 25 listopada.