Nowe informacje o stanie zdrowia Madonny. "Jest zbyt chora, by wstać z łóżka i wymiotuje w niekontrolowany sposób"

Zakrywa dłonie żeby starości nie było widać...12 h ćwiczeń chore ambicje...po co to wszystko.Ma kasę niech zwiedza świat,lub odpoczywa gdzieś z dala od ludzi.Ja bym tak zrobiła,żyłabym sobie gdzieś w otoczeniu przyrody,zwierząt i miała wyjebane na wszystkich i wszystko...ludzie sami sobie utrudniają życie...ja jak wracam po pracy do chałupy to tylko z psem wynużam się a tak to najchętniej siedzę w chałupie i mam wszystko i wszystkich w dupie.