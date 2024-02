Nowe informacje w sprawie śmierci Gabriela Seweryna. Sekcja wykluczyła DWIE PRZYCZYNY

Pod koniec listopada świat show biznesu zelektryzowała wieść o śmierci Gabriela Seweryna. Tragedia była wyjątkowo medialna, dlatego że tuż przed śmiercią "Versace z Głogowa" nagrał i wrzucił do sieci bardzo niepokojący film. Widać na nim, jak rozpaczliwie błaga o pomoc i żali się na ratowników medycznych, którzy ponoć nie chcieli przewieźć go do szpitala.