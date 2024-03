Nowe informacje ws. śmierci Gabriela Seweryna. Prokuratura ujawnia, jakie substancje znaleziono w jego krwi

Tommy 21 min. temu zgłoś do moderacji 9 12 Odpowiedz

Wszyscy ci, którzy ostro krytykowali brak pomocy dla mężczyzny, powinni wziąć pod uwagę fakt, że był on pod wpływem narkotyków. To sugeruje, że jego priorytetem nie było pilne dotarcie do szpitala, a raczej inne motywacje. Ten incydent przypomina nam, jak ważne jest dokładne zrozumienie całej sytuacji zanim wyciągniemy pochopne wnioski.