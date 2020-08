Nowe (?) POŚLADKI Roxi Gąski w ogniu krytyki: "Nagle SIODŁO zamiast pupy" (FOTO)

Miłość Roksany Gąski i Jacka Rozenka rozpoczęła się w momencie, gdy 25-latka postanowiła rzucić wszystko i wyruszyć do Warszawy z Kopaczyska pod Ostrołęką. Cel wyprawy był prosty - Roxi marzyła o karierze kosmetyczki. To jednak nie wypaliło, więc "sprytna" Gąska zarejestrowała się na portalu dla osób poszukujących pracy jako pomoc domowa. I tak oto wówczas jej z pewnością bogatym CV zainteresował się Jacek Rozenek.

Roxi miała opiekować się synami Jacka i najwyraźniej tak świetnie sprawdziła się w swojej roli, że szybko z niani awansowała na... dziewczynę Rozenka . Choć miłość ta ostatecznie nie przetrwała próby czasu, to jednak rezolutna celebrytka zaliczyła z ukochanym okładkę w Gali i zawitała na kilku branżowych imprezach, dumnie uśmiechając się do zdjęć w towarzystwie 51-letniego aktora.

Roxi Gąska muska hialuronowe usta błyszczykiem

Za sprawą krótkiej, acz namiętnej relacji z byłym mężem Małgorzaty Rozenek Gąska znalazła się w trzeciej lidze łaknących atencji celebrytów, z czego też ochoczo do dziś korzysta. Choć niestety na Instagramie śledzi ją zaledwie 8 tysięcy "fanów" , Gąska nie ma zamiaru się poddawać i stale raczy ich kolejnymi wpisami. Od kilku dni skromne grono obserwatorów życia Roksany może podziwiać jej relacje z pięciogwiazdkowego hotelu w Grecji. Jedno z ostatnich zdjęć wzbudziło wyjątkowo burzliwą dyskusję...

Chodzi o pośladki Gąski, które postanowiła zaprezentować światu. Choć z pewnością cel miała inny, to jednak nie przypadły one wszystkim do gustu. Internauci niemal jednogłośnie stwierdzili, że Roxi poddała się operacji powiększenia pośladków, nieco przesadzając z rozmiarem rzekomych implantów.