Nowy trop w sprawie Madeleine McCann. "Zapewnił, że dziecku nie stanie się krzywda"

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann po 17 latach wciąż pozostawia więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Rodzice uprowadzonej dziewczynki do dziś żyją resztkami nadziei, że kiedyś dowiedzą się prawdy na temat okoliczności szokującego zdarzenia. Niestety, w toku niekończącego się śledztwa na ich drodze pojawiły się osoby żerujące na tej wielkiej tragedii, dając złudne nadzieje na pojawienie się jakichkolwiek nowych tropów przybliżających do rozwikłania jednej z największych zagadek w historii.

Najczęściej pojawiającym się nazwiskiem w kontekście porwania córki lekarzy jest Christian Brueckner . Odsiadujący obecnie karę więzienia 47-latek został oskarżony o dokonanie pięciu przestępstw seksualnych w latach 2000-2017. Do wszystkich doszło w pobliżu miejsca, w którym po raz ostatni widziano Madeleine. Osoba z jego bliskiego otoczenia opowiedziała właśnie nieznaną wcześniej historię.

Przełom w sprawie Madeleine McCann? Ta opowieść mrozi krew w żyłach

Pochodzący z Wielkiej Brytanii działacz społeczny Ken Ralphs został zmuszony do emigracji w wyniku fatalnej pomyłki organów władzy. Wraz z żoną przeniósł się do Portugalii, gdzie zamieszkali w obozie nieopodal pochodzącego z Niemiec pedofila. Nawiązał tam znajomość z pewnym mężczyzną, który przedstawił mu Bruecknera. Podczas jednego ze wspólnych wieczorów spędzonych przy ognisku, niejaki John, jak nazwały go brytyjskie media, wyjawił mu szczegóły niecnego planu głównego podejrzanego w sprawie.