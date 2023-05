Główny podejrzany w sprawie Madeleine McCann opublikował list. Grafolożka nie ma wątpliwości

Szum wokół naszej rodaczki już opadł, jednak w mediach wciąż pojawiają się kolejne doniesienia w sprawie Madeleine McCann. Ostatnio niemiecka policja postanowiła rozpocząć poszukiwania w okolicy zbiornika Arade w portugalskim Algarve. Przeczesywany rejon nie jest przypadkowy - to właśnie to miejsce odwiedzał Christian Brückner, który uważany jest za głównego podejrzanego w sprawie.

Główny podejrzany w sprawie zaginięcie Madeleine McCann zabrał głos

Do serwisów co chwila napływają kolejne informacje dotyczące pracy śledczych. Do najświeższych medialnych przypuszczeń postanowił odnieść się również sam Brückner. Przebywający w więzieniu za gwałt na amerykańskiej turystce mężczyzna opublikował list adresowany do opinii publicznej. Zapewnił w nim, że jest niewinny.