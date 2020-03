Nowy uczestnik w "Hotelu Paradise"! Adam grozi Marcie: "Nawet gdybyś się w nim zakochała, nie masz prawa zostawić Maćka"

jaa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

adam to masakra i serio nie wiem co one w nim widza, bo nawet wizualnie nie zacheca. te jego tesktu sa ponizej pasa, w dodatku do kobiety. sam zmienia jak rekawiczki i smie komukolwiek cokolwiek mowic i to takim tonem? mam nadzieje, ze nowy uczestnik zrobi porzadek, a maciek przejedzie sie na adamie, bo sandra miala racje, ze w ciula go robi.