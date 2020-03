"Hotel Paradise". Sprytny Adam próbuje zataić przed Violą intymny stosunek z Martyną: "Po prostu nie powiem jej całej prawdy. A to jest co innego niż OSZUKIWANIE"

Atmosfera w Hotelu Paradise zdaje się nabierać rumieńców. Pomiędzy uczestnikami prowadzonego przez Klaudię El Dursi show zdążyły już pojawić się awantury, przyjaźnie i sojusze. W poniedziałkowym odcinku w luksusowym hotelu na Bali po raz pierwszy doszło również do intymnego zbliżenia między parą mieszkańców. Emocjom dali się ponieść świeżo upieczeni partnerzy, Martyna i Adam.

Pomiędzy dwójką uczestników już od dłuższego czasu narastało miłosne napięcie. Chociaż Kondratowicz wcześniej zarzekała się, że nie zamierza uprawiać seksu przed kamerami, ostatecznie zmieniła zdanie i dała się ponieść chwili. Szkoda tylko, że Adam wydaje się mieć pewne zamiary również względem innej mieszkanki hotelu, Violi.

Następnego dnia po ich zbliżeniu uczestnicy dyskutowali o szczegółach minionej nocy. Dziewczyny zapytały o wrażenia Martynę, ta jednak nie zamierzała dzielić się z nimi swoimi przeżyciami.

No zadowolona jestem, nie będę o tym mówić głośno. No na pewno nie spaliśmy po dwóch stronach łóżka - wyznała im tajemniczo, jednak pozostałe uczestniczki zdawały się rozumieć, co miała na myśli.

Mam nadzieję, że ta relacja z Adamem będzie trwała jak najdłużej, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku, Jestem ciekawa, jak to się wszystko potoczy dalej - zastanawiała się przed kamerami.

Niestety tuż po wspólnie spędzonej nocy jej wybranek postanowił pogawędzić z Violą.

Jak tam spędziłeś noc? - dopytywała nieco ozięble brunteka

Normalnie - skwitował krótko Adam, chyba nieco mijając się z prawdą.

Jego odpowiedź wyraźnie zirytowała Violę.

Zaczyna mnie męczyć ta sytuacja. Chciałabym, żebyś w końcu miał odwagę ze mną pogadać. Ogólnie to nie podoba mi się to wszystko - wyznała uczestniczka, po czym zakończyła rozmowę.

Chwilę później do Adama podeszła Martyna.

Zastanawiam się, czy dobrze zrobiliśmy - zwierzył się blondynce.

Ja się obudziłam i uznałam, że dobrze. To i tak by nadeszło. Przestań, i tak się wydarzyło i nie ma co rozkminiać. To wyszło z nas i tyle - stwierdziła Martyna.

Adam miał jednak nieco inne zdanie...

To była bardziej potrzeba bliskości z Martyną, niż uczucie. Troszeczkę żałuję, że doszło do tej sytuacji, ale czasu nie cofnę - wyznał przed kamerami.

Chwilę później Adam wyznał, że od początku programu tak naprawdę myślał o Violi i żałuję, iż nie było im dane zostać parą. Podczas kąpieli na basenie z kolegami z programu zwykle rozmowny uczestnik, tym razem nie miał ochoty na zwierzenia.

Myślałem, że to będzie k**rwa proste. Muszę to sam ogarnąć - oznajmił.

Adam zapowiedział, że zamierza powiedzieć Violi o swoich uczuciach. Podczas rozmowy planuje jednak zataić pewien istotny szczegół...

Nie powiem jej o nocy. Powiem jej, że delikatne zbliżenie było. Nie chce jej oszukiwać, więc po prostu nie powiem jej całej prawdy. A to jest co innego niż oszukiwanie - Adam

Klaudia El Dursi dała nowej uczestniczce możliwość zmiany obecnych par na 24 godziny. Zamiana okazała się szczególnie zadowalająca dla Adama - decyzją Ani kolejną dobę miał spędzić w towarzystwie Violi.

Jego dotychczasowa partnerka miała spędzić dzień z Mattem. Nowym partnerem Marietty okazał się Maciek, Chrisowi przypadła za to Sandra. Ania na swojego towarzysza wybrała natomiast Blondino.

Adam i Viola podczas wspólnego lunchu mieli w końcu okazję do szczerej rozmowy.

Powiem wprost i myślę, że ty to widzisz, że ciągnie mnie do ciebie - wyznał brunetce Adam

No bardzo to widzę. Szczególnie, że z dnia na dzień przechodzisz na następny etap z Martyną - ironizowała Viola.

Szybko okazało się jednak, że kobieta podziela jego uczucia.

Z tobą najlepiej się czuję. Też czuję to co ty - wyznała mu Viola.

Adam wyznał, że zamierza powiedzieć o wszystkim swojej obecnej partnerce, jednak nie chce jej zranić.

Co by było gdybyś na rajskim rozdaniu miałbyś wybrać między mną a Martyną? - spytała zaciekawiona Viola.

Wybrałbym ciebie - stwierdził bez chwili wahania Adam.

To jest takie chore - podsumowała całą sytuację zmieszana Viola. Po chwili jednak zadeklarowała, że również postawiłaby na Adama, a nie na swojego obecnego partnera, Blondino.

Po rozmowie z Adamem Viola była wyraźnie rozbita i za wszelką cenę unikała towarzystwa Martyny. W toalecie zwierzyła się Marietcie. Ta poradziła jej, żeby poczekała na ruch Adama i nie wychodziła pierwsza z inicjatywą.

Tymczasem Adam i Martyna udali się do "gdybalni", aby w spokoju porozmawiać. Po chwili milczenia uczestnik w końcu zdobył się na odwagę i powiedział blondynce o swoich uczuciach do Violi.

Ale co to zmienia? Mówiliśmy, że będziemy wobec siebie szczerzy - dopytywała Martyna.

Wiesz, że w życiu prywatnym jest tak, że mogą ci się podobać dwie osoby - tłumaczył Adam.

W obliczu jego słów Martyna zdobyła się na szczere wyznanie.

Aha w ten sposób Adaś. Powiem ci, że trochę się na tobie zawiodłam. Nie będę ukrywać, że poczułam do ciebie coś więcej. U mnie tak to działa, że albo jest walnięcie, albo nie ma. I tutaj tak było. Mówię ci szczerze, może wyjdę na idiotkę przed całą Polską, ale czuję, że się w tobie zakochuję - wyznała.

Proszę, nie mów tak, nie możesz tego stwierdzić po takim czasie. Może mnie lubisz coraz bardziej - wmawiał jej Adam.

Ale dlaczego wrzucasz mi słowa do ust? Ja mówię ci to, co ja czuję - odparła.

Mam nadzieję, że nie czujesz się skrzywdzona - kontynuował Adam.

Trochę się czuję - powiedziała ze łzami w oczach.

Nie przepraszam, ja muszę iść - oznajmił Adam i opuścił zapłakaną Martynę.

Uczestnika wyraźnie dotknęła cała sytuacja i pozwolił sobie na łzy w zaciszu hotelowego pokoju. Tymczasem Martyna mogła liczyć na wsparcie Blondino.

Do uspokajającego się w oparach papierosowego dymu Adama po chwili podszedł natomiast Chris. Uczestnik przyznał przed kolegą, że dręczą go wyrzuty sumienia.

Poczułem się jak s**rwiel, który wykorzystał kobietę - oznajmił

Następnie widzowie mogli być świadkami konfrontacji między Martyną i Violą. Szybko okazało się, że Kondratowicz nie ma żalu do koleżanki.

Zobacz Viola, on działał na dwa fronty - stwierdziła.

Ufam jej i jeżeli chce wejść w relację z Adamem to droga wolna. Nie mam zamiaru walczyć o relację z facetem, który jest nieuczciwy - wyznała przed kamerami.

Viola miała pretensję do Adama o sposób, w jaki powiedział Martynie o swoich uczuciach. Przebieg zdarzeń skłonił brunetkę do rozmowy z obecnym partnerem, Blondino-Latino. Uczestnik zapewnił Violę, że nie ma do niej żalu. Jednocześnie otwarcie przyznał, że stracił do niej zaufanie.

Adam czasami zachowuje się jak bramkarz z remizy czasami - podsumował Blondino Latino.

Miłosne dramaty uczestników postanowiła podsumować nowa mieszkanka hotelu, Ania.

Jeżeli chodzi o te zakochania, to one mnie śmieszą. Ja uważam, że oni wszyscy są tak zakochani, że aż po programie przestaną się znać - oceniła.

Podczas wieczornego spotkania Viola ponownie postanowiła porozmawiać z Martyną. Chociaż Kondratowicz zdawała się nie mieć jej niczego za złe, nieco inne zdanie na ten temat miała Sandra.

To jak ona rozegrała to zagranie z Adamem, było zagraniem niepokazania klasy - podsumowała Sandra

Tymczasem z dala od całego dramatu, Marietta i Chris zacieśniali swoją relację podczas wspólnego załatwiania potrzeb fizjologicznych w toalecie.

Nie wierzę, sikam przy Chrisie - zaśmiewała się Marietta.

Hotelowa łazienka okazała się dla nich również idealnym miejscem na wymianę pocałunków. Wygląda więc na to, że chociaż ich relacji jak na razie nic nie zagraża.

Jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy miłosnego trójkąta w Hotelu Paradise?