Żona byłego męża Moniki Mrozowskiej o uzależnieniu: "Dopiero na haju czułam, że jestem coś warta"

Oliii 16 min. temu

To co jak by była grubsza to by już nie był z nią????WTF???? Wcale nie kochał jej taką jaka była. To nie miłość. Ona musi być taka jaka on ja chce widzieć. Wygląda złe, jak by była nieszczęśliwa. Oglądałam raz ich program. Dla mnie sposob wypowiedzi jak by pranie mózgu przeszła.