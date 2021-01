Obładowana prezentami Ida Nowakowska wychodzi z pracy po OGŁOSZENIU CIĄŻY

Od jakiegoś czasu Ida Nowakowska dawała do zrozumienia, że marzy się jej sprawdzenie w roli mamy. Celebrytka znana z bogobojności podkreślała jednak, że decyzja o macierzyństwie nie należy do niej, a do Boga, który "wie lepiej". Jak się okazało we wtorek, Najwyższy najwyraźniej docenił pokorę 30-latki.