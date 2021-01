Ida Nowakowska jest w ciąży. Zobaczcie, jak przez 6 miesięcy skutecznie UKRYWAŁA swój błogosławiony stan (ZDJĘCIA)

Odkąd do TVP dotarła dobra zmiana, Ida Nowakowska robi w telewizji zawrotną karierę. Sporą w tym zasługą jest na pewno fakt, że 30-latka objawia się jako żarliwa katoliczka, chętnie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi kwestii światopoglądowych. Jeszcze w listopadzie zdeklarowana przeciwniczka aborcji przyznała, że nie może się doczekać, aż zostanie matką, ale jej zdaniem decyzja o macierzyństwie nie należy do niej, a do Boga, który "wie lepiej". We wtorek okazało się, że jej modlitwy zostały wysłuchane.