Obrabowana Klaudia Halejcio koi nerwy w ekskluzywnej restauracji w Paryżu: "MOŻE DADZĄ NA ZESZYT?" (ZDJĘCIA)

Taką niespodziankę dostałam - pochwaliła się celebrytka. Obiecuję nie zasnąć, jak za pierwszym razem. Zostawiliśmy dziecko o 18 i powiedziałam, że idę na drzemkę. Obudziłam się o 9 rano. Także taka jestem szalona. Może wytrzymam do 23. To jest moja pora spania, ale naprawdę trzymam się, bo taką piękną kolację mi zorganizowałeś - gruchała Klaudia do ukochanego.

Gość staje pod drzwiami i zaczyna grać na skrzypcach - zaśmiewała się Halejcio. To jakiś absurd. Chciałam to nagrać, ale nie chciałam robić siary. Wiem, że jestem Grażyną, ale gość mi gra pod kiblem, bo poszłam do toalety. Muszę to przeżyć. Grubo. Grażyna w Paryżu.