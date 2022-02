Dramat Klaudii Halejcio podczas randki w Paryżu: "Okropna kawa, niesmaczna czekolada, mrożone makaroniki, DROGO"

Mama 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Jezus, wy tak marudzicie na nią, a prawda jest taka, że KAŻDY jak tylko miałby środki, to na pewno ogarnął by sobie kogoś do pomocy przy domu, dziecku, kuchni i logistyce dnia codziennego. Ja mam w domu trzylatkę i od dwóch lat pracuję znowu na pełen etat i jestem WYKOŃCZONA. Jak pomyślę, że w te wakacje mam znowu gdzieś jechać, ogarniać młodą, a wcześniej spakować siebie, dziecko, ogarnąć dom i starego i zakupy i bog wie co jeszcze, to płakać mi się chce. Nie mam siły się bawić z dzieckiem tyle ile bym chciała, przyjaciółki widuję od wielkiego dzwonu, zamiast randkować ze starym wolę iść spać. Klaudia jest mądra, że stawia na siebie i związek i pozwala sobie pomagać. Ja bym zrobila tak samo.