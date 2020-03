"Obudzona" Kim Kardashian zaskakuje na Instagramie: "Koronawirusa przewidziano już 12 LAT TEMU"

Kim Kardashian to od lat jedna z najpopularniejszych gwiazd amerykańskiego show biznesu. Choć jeszcze dekadę temu była jedynie asystentką i pomagierką Paris Hilton, przy której blasku chętnie ogrzewała się na branżowych imprezach, to dziś to właśnie Kim gra w mediach pierwsze skrzypce. Swój wkład w promowanie "wszechstronnej" córki miała też jej "mamadżerka", Kris Jenner.