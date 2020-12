Obwieszona błyskotkami Małgorzata Rozenek chowa się z Radziem pod parasolem

Ada 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Oglądałam akurat TVN i wyszło jak zwykle. Państwo Majdan pojawili sie w programie na 8minut podsumowując swoj 2020 rok. Relacja Pani Małgorzaty na insta story dłuższa od samego występu w programie. Niewiem jaki miał byc cel zaproszenia tych państwa. Szczerze, to byłam w szoku jaka ta rozmowa była płytka. Pani Drzazga i Pani A.Wozniak wręcz unikały podjęcia dialogu z nimi, po prostu dały im sie wypowiedzieć. Pani Małgorzata żyje wyłącznie instagramem i lansem, to jest jedyne co o niej moge powiedzieć. Moze i kiedyś była mądra i ciekawa , ale tak bardzo zachłysnęła sie samą sobą że na tle na przykład Pani Ewy Dzyzgi albo Agnieszki Starak wypada po prostu groteskowo i śmiesznie. I nie pisze tego po złości. Wstyd mi że obejrzałam tych państwa w telewizji, mogłam przekręcić.