Obwieszona złotem Dagmara Kaźmierska świętuje wydawniczy debiut na krakowskim rynku z torebką za 5 tysięcy (ZDJĘCIA)

Choć zacięci krytycy Dagmary Kaźmierskiej wciąż nieustępliwie nawołują do bojkotu jej osoby w przestrzeni publicznej, celebrytka wcale nie zamierza zwalniać tempa i konsekwentnie zalicza kolejne przystanki na drodze do zyskania rangi pełnoprawnej gwiazdy. Niedawno po raz pierwszy dane nam było oglądać popularną kłodzczankę na ramówce TVN. "Królowa życia" pojawiła się na czerwonym dywanie w balowej sukni i z koroną na głowie. Teraz natomiast przyszła pora na wydanie debiutanckiej książki Kaźmierskiej. Z opublikowanych przedpremierowo fragmentów tekstu dowiedzieliśmy się na przykład, że gwiazda TTV wcale nie żałuje odsiadki w więzieniu, bowiem to dzięki niej trafiła koniec końców do telewizji.