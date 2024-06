Obwieszony złotymi kajdanami Krzysztof Rutkowski podbija galę z ukochaną Mają (ZDJĘCIA)

Wśród gości, którzy zlecieli się na Galę Gwiazd Plejady, byli też stali bywalcy branżowych imprez - Krzysztof i Maja Rutkowscy. Para, która dopiero co w wielkim stylu odnowiła przysięgę małżeńską, również i tym razem postawiła na "partner look". Ich stylizacje zostały uszyte z tego samego, połyskującego materiału w kolorze kości słoniowej. Podczas gdy Maja zdecydowała się na sięgającą ziemi szmizjerkę, którą zestawiła z sandałkami Hermes za około 4 tysiące złotych, detektyw bez licencji zadał szyku w pelerynie i dresach. Wyrazisty komplet "Rutek" urozmaicił złotą biżuterią i traperami Prady (ze złotymi akcentami), za które zapłacić musiał ok. 6 tysięcy złotych.