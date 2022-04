Ochroniarz "Oszusta z Tindera" tłumaczy się ze sceny w karetce: "Nie pamiętam, że Simon nagrywał obok filmik. To do was NIE DOCIERA?"

Nie jest tajemnicą, że Kaluski jest wyjątkowo niezadowolony ze sposobu, w jaki został przedstawiony w dokumencie Netfliksa. Mężczyzna ma żal do streamingowego giganta m.in. o "brak możliwości udzielenia komentarza" do produkcji, w związku z czym domaga się od platformy przeprosin i odszkodowania w wysokości trzech milionów euro. Ochroniarza oburzyły także pokazane w dokumencie nagrania z karetki, na których widzowie mogli zobaczyć go pobitego i zalanego krwią. Jak twierdzi Kaluski, oraz jego prawniczka, wspomniane materiały powstały bez zgody mężczyzny i pogwałciły jego prawo do prywatności.

Krótko i na temat - "Tinder Swindler". Dużo pytań dostaję o odnośnie sytuacji w karetce. Jak już wspomniałem, wszystkie te filmiki są prawdziwe, ja tam faktycznie dostałem w głowę. Rozbili mi na głowie dwie czy trzy butelki, nie pamiętam. I wybaczcie, po takim urazie nie pamiętam, że jakiś gość, akurat w tym wypadku był to Simon, nagrywał sobie obok jakiś filmik. Nie wiem, to do Was nie dociera, hejterzy? To jest jakieś ciężkie dla Was do zrozumienia, że jak ktoś oberwie w głowę, to nie do końca wie, co się dookoła niego dzieje? Dokładnie nawet całej tej sytuacji nie pamiętam. Pozdrawiam! - zakończył stanowczo.