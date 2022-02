TYLKO NA PUDELKU: Prawniczka ochroniarza "oszusta z Tindera" o nagraniu z karetki: "NIE MIAŁ WIEDZY, że został nagrany"

Znam to 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Taki w sumie łatwy przekręt wydaje się niespotykany ale miałam podobną sytuację. W prawdzie chodziło wówczas o partnera biznesowego a nie matrymonialnego, ale podobna akcja. Weekend w willi z basenem w Saint Tropez, 5 gwiazdkowy hotel w Monaco, jedzonko w Budda Bar Monaco srutu tutu i człowiek myślał ze mu wydam towar bez przedpłaty. On w sumie wtopił bo cały tydzień finansował ale mogło być zupełnie podobnie jak i tych pan gdybym nie posłuchała rozsądku. Koleś mówił biegle po francusku i angielsku, miał francuskie papiery a okazało się ze to Syryjczyk który już wiele firm oszukał. Dostał towar bez przedpłaty na lewe firmy, które otwierał na jakieś Bogu winne lalunie z Czech, Włoch itd. Kupował im torebkę LV i powoził trochę Mercedesem i to wystarczylo by na siebie Konto i Dirmę rejestrowały a on jako jedyny miał PIN i dostęp do Kont. One niby prowadziły mu sekretariat i myślały ze mają jakąś kontrolę.