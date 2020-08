Sprawunki "na mieście"

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że uwielbia luksus z wzajemnością. Na każdym zdjęciu na Instagramie celebrytka pozuje w drogich, markowych ubraniach. Ostatnio namawiała też fanki do kupienia torebki za kilka tysięcy złotych, tłumacząc, że to "rozsądna cena". Z jej perspektywy to całkiem zrozumiałe. Gosia zarabia krocie jako gwiazda telewizji i influencerka, a dzięki zainteresowaniu, jakie budziła jej ostatnia ciąża, stawki za reklamowe posty poszybowały w górę.