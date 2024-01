Od Eurowizji Junior do zaręczyn ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Zobaczcie, jak rozwijała się kariera Roksany Węgiel

Roksana Węgiel zyskała popularność w 2018 roku, kiedy to wygrała "The Voice Kids" . Mimo że Roksana wtedy stawiała dopiero pierwsze kroki w biznesie muzycznym, to był to niezwykle udany dla niej rok, bowiem w 2018 r. wzięła także udział w Eurowizji Junior 2018 i zwyciężyła. Od tego czasu jej kariera sukcesywnie się rozwija, a dziś Węgiel jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek na naszym rodzimym rynku.

W 2019 r. debiutancki album "Roksana Węgiel" pokrył się w Polsce platyną. To nie koniec. Tego samego roku powędrowała do niej także nominacja do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Trzy lata później Roksana znalazła się na 18. miejscu rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych według magazynu "Forbes Women". Oszacowano, że jej marka osobista jest warta ok. 94 mln zł. Warto nadmienić, że jej przygoda z muzyką zaczęła się, gdy miała tylko 8 lat, wtedy to zaczęła uczęszczać na lekcję śpiewu, a później dołączyła do parafialnej szkoły dziecięcej.