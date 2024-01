Syn sułtana Brunei wziął ślub! Ukochana księcia Abdula Mateena zachwyciła kilkoma kreacjami, a ceremonia potrwa AŻ 10 DNI (ZDJĘCIA)

Rok 2024 dopiero co zdążył się rozpocząć, a już mogliśmy być świadkami pierwszego "royal wedding". Od kilku dni trwają bowiem uroczystości związane z zaślubinami kolejnej już pociechy władcy Brunei, sułtana Hassanala Bolkiaha. Dziesiąty z kolei potomek monarchy, a zarazem jego czwarty syn, książę Abdul Mateen, w czwartek oficjalnie poślubił swą ukochaną, Anishę Isę Kalebic. Huczne obchody ślubu pary wystartowały w miniony weekend i w sumie potrwają aż dziesięć dni. W sieci zdążyły już pojawić się zdjęcia przyszłych małżonków, w tym ujęcia ślubnych kreacji panny młodej. Przypomnijmy, że na początku ubiegłego roku sułtan Brunei wydał za mąż córkę, 38-letnią księżniczkę 'Azemah, która związała się... ze swoim kuzynem.

Syn sułtana Brunei wziął ślub. Uroczystości potrwają 10 dni

W środę w sułtańskiej rezydencji Istana Nurul Iman odbyła kolejna ceremonia, Berbedak Mandi, podczas której przyszli małżonkowie otrzymali błogosławieństwa od najbliższych. Ukochana księcia Brunei wystąpiła na niej w śnieżnobiałej, bogato zdobionej sukni z długim rękawem, do której dobrała długi welon. Kolejna ślubna stylizacja panny młodej również była dziełem wspomnianego wcześniej Teha Firdausa. Później Anisha zamieniła białą suknię na czerwoną kreację ze skórzanymi detalami, do którego dobrała pokaźnych rozmiarów nakrycie głowy. Zdjęcia z tego dnia ceremonii można było zobaczyć m.in. na profilu Muasha Rosmana oraz oficjalnym koncie serwisu The Bruneian News.