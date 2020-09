Spektakularna metamorfoza Patryka Vegi (STARE ZDJĘCIA)

Głos Duszy 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Krzemieniecki jaki jest każdy widzi.Robi filmy które oglądają miliony to i miliony zarabia. Pytanie kto by tak nie chciał niech pierwszy rzuci kamieniem. Już dzieci w szkole powinni uczyć jednego najważniejszego...jak zarabiać pieniądze i dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Jak to będzie to będzie wszystko. Chłop się wziął za siebie i widać efekty.Nie leży nie pachnie tylko ciężko trenuje nad ciałem i pracuje głową to i ma.Popluć można i się pośmiać ale ja bym chciał żeby połowe jego pomysłów sam mógłbym wykorzystać i spieniężyć to innym bym mógł pomóc zrobić coś dobrego dla potrzebujących a tak tylko pudelek i poczytać sobie można o ludziach którym się udało.