Skarbówka ZAREKWIROWAŁA Patrykowi Vedze jego "batmobil" za 2,5 miliona złotych! "Był przerażony i miał ŁZY W OCZACH"

Rain 29 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

Nie rozumiem skąd w pudelku tyle jadu i nienawiści do Vegi. On robi takie filmy bo to lubi oglądać społeczeństwo i na to polacy chodzą do kina. A swoją drogą to skarbówka non stop okrada biednych ludzi i chroni cwaniaczków pokroju Szumowskiego którzy kradną pieniądze.