Od twardzielki z ringu do celebrytki reklamującej bieliznę

Lipq 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Stop hejt u was?? Zenada to wy wlasnie prowadzicie hejt na tej kobiecie !! Nie pasuje wam czy ktos wam za to zaplacil zeby ja zgnoic ?? Bo dla mnie wszystko jedno co robi i gdzie pracuje. Powinni sie zajac waszym portalem bo to wlasnie wy glownie promujecie hejt na ludziach.. Oby kiedys was on spotkal.. P.S moze pokazecie twarze to posmiejemy sie z was "drodzy" redaktorzy ??