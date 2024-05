Odchudzona Sharon Osbourne "przyłapana" w drodze na lunch. Poznajecie ją jeszcze? (FOTO)

Sharon Osbourne cierpi z powodu niedowagi

71-latka jest znana z tego, że "nie owija w bawełnę" i otwarcie mówi o swoich doświadczeniach. Ostatnio po raz kolejny przykuła uwagę mediów, gdy przyznała się do zażywania znanego leku na cukrzycę, który umożliwia znaczną utratę wagi. Lek ten działa poprzez regulację poziomu cukru we krwi oraz wpływa na uczucie sytości, przez co zyskał popularność również jako środek wspomagający odchudzanie.