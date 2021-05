Odkryto zdjęcia Damiano Davida z lat SZKOLNYCH! Zwycięzca Eurowizji nie przypomina samego siebie (FOTO)

W drodze po wygraną na Eurowizji Damiano David zdołał skraść też wiele serc zarówno wśród fanek jak i fanów. Jakże wielkie było ich rozczarowanie, gdy okazało się, że artysta ma już narzeczoną . Nie przeszkodziło to im jednak w wygrzebywaniu zdjęć 22-latka z odmętów internetu. Bodajże najciekawszym znaleziskiem, na które udało im się natrafić, są fotografie Damiano z czasów szkolnych .

Damiano uczył się łaciny oraz greki w szkole Montale w Rzymie, w którym wychowywał się od maleńkości. Na zdjęciach możemy obserwować młodziutkiego Włocha, zanim jeszcze poczuł on miętę do cieni do powiek i farbowanych włosów. Tego nosa i szczęki nigdzie nie dałoby się jednak pomylić!