Damiano David z Maneskin ma NARZECZONĄ! To Giorgia Soleri, włoska modelka (ZDJĘCIA)

Szybko okazało się, że wygrana Maneskin na Eurowizji była dopiero początkiem medialnej wrzawy wokół zespołu. Pojawiły się bowiem oskarżenia o to, że wokalista grupy Damiano David zażywał kokainę, oczekując na wyniki w green roomie. On sam od początku temu zaprzeczał, a wykonane testy potwierdziły, że nie był pod wpływem substancji odurzających.

Giorgia Soleri , bo o niej mowa, na co dzień raczej nie gości w mediach społecznościowych ukochanego, więc ich związek może być dla niektórych niespodzianką. Nie zmienia to faktu, że są już po zaręczynach i wokalista zamierza się z nią ożenić w przyszłym roku, o czym poinformowali na Instagramie.

Soleri jest o trzy lata starsza od narzeczonego i mieszka w Rzymie, gdzie na co dzień żyje i pracuje. Nie sposób też nie zauważyć, że Damiano i Giorgię łączą wspólne zainteresowania i zamiłowanie do mocnego wizerunku. Oboje mają wyraźną słabość do tatuaży i mody, a Soleri ma już na koncie pokazy w różnych stronach świata. W sieci śledzi ją ponad 193 tysiące osób.