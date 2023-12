ODMIENIONA Katarzyna Bosacka pozuje na okładce "Vivy!". Opowiedziała o kulisach ROZSTANIA: "To był potworny stres i ból"

8765 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wielu w komentarzach pisze, że mogła wcześniej schudnąć, zadbać o siebie, to mąż by jej nie zostawił. Może nie o to chodziło ? Raz widziałam ich wspólną rozmowę i ona go traktowała jak nauczycielka ucznia albo matka syna. Ciągle go pouczała, strofowała, poprawiała. Ona jest trochę taką osobą, która zawsze wszystko wie najlepiej. Z jednej strony wyręczała go we wszystkich obowiązkach domowych, a z drugiej strony ciągle go pouczała. Jak matka