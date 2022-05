Bartosz Żukowski tryska humorem na spacerze podczas pogawędki z Małgorzatą Pieńkowską (ZDJĘCIA)

W ostatnich latach z otoczenia Bartosza Żukowskiego docierały do kolorowej prasy niemal wyłącznie niepokojące wieści. Od 2015 roku aktor znany z roli Waldusia w Świecie według Kiepskich walczy bezskutecznie ze swoją żoną Ewą Coll . W 2020 roku kobieta przyznała, że samodzielnie musi spłacać ogromne zadłużenia męża, w tym nieopłacany przez dobre kilka lat czynsz za mieszkanie. Skomplikowanej sytuacji prywatnej celebryty zdecydowanie nie poprawiały kolejne zdjęcia paparazzi, na których Bartosz nie wglądał najlepiej.

Wygląda jednak na to, że aktor powoli wychodzi na prostą. Fotoreporterzy po raz kolejny przyłapali Żukowskiego w ostatni weekend, gdy akurat wybierał się na przechadzkę z psem. W wiosennej stylizacji i z modnymi oprawkami na nosie aktor prezentował się zaskakująco korzystnie. Być może to rozmowa z Małgorzatą Pieńkowską, którą napotkał w drodze do kawiarni, tchnęła w niego nową, pozytywną energię?