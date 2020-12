ODMIENIONY Marcin Dubieniecki kibicuje córce podczas zawodów konnych

popi 53 min. temu zgłoś do moderacji 120 14 Odpowiedz

Pandemia pokazała jak wszystko jest ulotne. Do tej pory myśleliśmy ze chodzenie do kina, do restauracji, spotykanie sie ze znajomymi, chodzenie z dziećmi na plac zabaw czy głupie oddychanie pelna piersią jest normalne. Teraz okazało się że to byl luksus, którego niedocenialismy i najzwyczajniej w świecie zostaliśmy go pozbawieni.czy jeszcze rok temu ktoś z was by pomyślał ze zakażą wam zjeść obiad w restauracji? Ze nie będziecie mogli wejść do głupiej apteki bo w środku są dwie osoby? Że będąc chory lekarz cie nie będzie mógł zbadać w obawie ze sie od ciebie zarazi? To straszne, ale krok po kroku coraz bardziej jesteśmy zniewoleni. Kiedy to sie skończy? Co jeszcze nam zabiorą w imię troski o nas? Ten rok jest najbardziej straconym rokiem w całym moim życiu. To było bytowanie. Życie z dnia na dzień, które spędzam gliwnie na czekaniu aż liczba zarażonych zacznie spadać. Dzien w dzien sledzenie statystyk. I z każdym dniem dołowanie sie jeszcze bardziej. Nie odzyskamy już tego roku. Nigdy. I juz nigdy nie będzie tak jak kiedyś...