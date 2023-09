Odmieniony Robert Więckiewicz prezentuje DŁUGĄ BRODĘ na Festiwalu Filmowym w Gdyni (ZDJĘCIA)

Robert Więckiewicz jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorów. W swoim dorobku ma niezliczoną ilość ról filmowych, serialowych i teatralnych. Reżyserzy chętnie obsadzają go w rolach czarnych charakterów i członków mafijnego półświatka, ale Robert nieraz udowodnił, że świetnie sprawdza się też, grając amantów czy stróżów prawa. Nie sposób odmówić mu też talentu komediowego.

56-letni aktor jest niezwykle zapracowany. Wkrótce do kin wejdą dwa filmy z jego udziałem. Pierwszy z nich to historyczna produkcja pt. "Kos" w reżyserii Pawła Maślony, gdzie Więckiewicz wciela się w postać Rotmistrza Dunina. Drugi to "Różyczka 2", Jana Kidawy-Błońskiego, gdzie Robert gra rolę Romana Rożka.