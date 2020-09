ODPALONY Daniel Martyniuk prezentuje STAN KONTA NA MINUSIE i krytykuje "diwę" Edytę Górniak...

Daniel Martyniuk dzielnie walczy o zdobycie miana czołowego patocelebryty rodzimego show biznesu. Trudno już doliczyć się wszystkich skandali z udziałem rozpieszczonego i krnąbrnego synka "króla disco polo". Biorąc pod uwagę liczbę wykroczeń, które popełnił Martyniuk, pewnie, podobnie jak redakcja Pudelka, zastanawiacie się, dlaczego niesforny junior spędza czas w modnych knajpach a nie w areszcie. No cóż, odpowiedzią na to pytanie zdają się być pieniądze jego zamożnych rodziców.

Daniel Martyniuk znowu śpiewa i obraża Kamila Bednarka "Bob Marley przewraca się w grobie"

Aspirujący raper (będący być może pod wpływem substancji wyskokowych) postanowił minionej nocy podzielić się z "fanami" stanem swojego konta. Wynosił on dokładnie - 33 412 złotych i 84 grosze. O spory debet Martyniuk obwinił swoją żonę, pisząc czule "Dziękuję Ewelinko". Być może związek z sytuacją materialną juniora ma to, że jak niedawno stwierdził, zarabia miesięcznie 1000 złotych. Sądząc jednak po jednym z ostatnich wpisów Daniela, wódkę kupuje natomiast za 500 złotych. Ale kto by tam wnikał...