"Odpicowana" Marianna Schreiber z torebką za 600 złotych odbiera córkę ze szkoły (ZDJĘCIA)

Wojtek 2 min. temu

Gdybym miał tak przystojnego i ambitnego męża jak Minister Schreiber, to też robiłbym wszystko co w mojej mocy, by właśnie dla niego się rozwijać i zmieniać na lepsze, pokazywać że jestem coraz ciekawszą i bardziej wszechstronną jednostką. Ona też robi jakieś kroki na miarę swoich możliwości. Stara się dbać o figurę i ładnie ubierać, czy chociażby coraz lepiej gotować, czy też być trochę bardziej znaną i medialną postacią ( czy to dla wzbudzenia zdrowej, pozytywnej zazdrości ze strony męża, czy też po prostu żeby mu zaimponować). Nie czepiajcie się dziewczyny. Ona chce dobrze.