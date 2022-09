Odpicowani jak brytyjska szlachta Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zabawiają przyjaciół w celebryckiej knajpie (ZDJĘCIA)

Profe 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Mowcie co chcecie, ale jak dla mnie to straszne zyc z tą ciagla presja, potrzebą poklasku, lików... Siedze sobie teraz w betach, z grypą zolądkową i czekającą furą prasowania, z tlustymi wlosami, ale.. bez stresu. Bufff nie zamienilabym się jakkolwiek glupio to teraz brzmi.