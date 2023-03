Wydekoltowana Sandra Kubicka w prześwitującej kreacji celebruje Dzień Kobiet z uczestniczkami "Top Model" (ZDJĘCIA)

ech 44 min. temu zgłoś do moderacji 84 31 Odpowiedz

Czy was nie irytuje ta moda na croptopy? Wszystkie sklepy odzieżowe są tym zawalone, ze świecą szukać bluzek, koszulek, nawet koszul czy jakichś basicowych topów, wszystko nawet do pępka nie sięga. Sorry, ale gdzie niby dorosła osoba - nawet szczupła, mająca płaski brzuch, ma sobie taką szmatkę ubrać? Do biura, na zakupy, na oficjalne spotkanie? Nastolatki chyba też do szkoły tak nie chodzą? Te mody są idiotyczne, jak nie oversize i wielkie wory, to krótko cięty kawałek szmatki. A gdzie jakaś normalność? Normalne rozmiary i fasony, nie zaburzające proporcji, nadające się do noszenia na co dzień, a nie tylko na letnie urlopy i imprezy?