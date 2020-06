Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan leżakują pod hotelem

Trwa wielkie odliczanie do długo wyczekiwanego dnia, w którym Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powitają na świecie swe pierwsze wspólne dziecko. Na tę chwilę jednak Gosia ma jeszcze okazję korzystać z ostatnich chwil spokoju przed rozwiązaniem, jako że zatroskany małżonek zabrał ją i dwójkę pasierbów na mały urlop w luksusowym warszawskim hotelu . Wyjazd odbył się w ramach prezentu urodzinowego dla Małgorzaty, która w poniedziałek skończyła 42. lata .

We wtorek Majdany postanowiły odprężyć się nieco na zielonej trawce nieopodal swojego miejsca pobytu. W tym celu zaradny Radek przytaszczył ze sobą dwa leżaki, na których później mógł ułożyć się wraz z ciężarną ukochaną. W drodze do legowiska skryta pod szlafrokiem Rozenek była eskortowana przez swoich synów - Tadeusza i Stanisława. Dopiero po dotarciu na miejsce celebrytka zrzuciła wierzchnie nakrycie, aby zaprezentować się w letnim topie odsłaniającym ramiona i krótkich spodenkach. Zasiadając obok męża, zajęła się rozmowami przez telefon i próbami opanowania fryzury przy pomocy lakieru do włosów. Nie zapomniała przy tym o odpowiednim nawodnieniu.