Odtwórczyni głównej roli w filmie "365 dni" wspomina pracę na planie: "Chciało mi się WYMIOTOWAĆ"

Kasia 1 godz. temu

Oglądałam i odniosłam wrażenie, że ona nie rozumie o co chodzi w programie Kuby. Była nastawiona na szczere odpowiadanie na pytania, opowiadanie o sobie, a nie zrozumiała, że program ten promuje nie gości, a Kubę, który wielokrotnie jej przerywał, żartował i generalnie za nic miał to, co dziewczyna ma do powiedzenia. Poza tym Anna Maria ma zmanierowane miny, zupełnie inaczej zachowywała się w wywiadzie do filmu. Nie kupuję jej, jest albo sztuczna, albo tak mocno zestresowana nowymi sytuacjami.