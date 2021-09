Odziana w cekiny Natalia Siwiec baluje na Ibizie (FOTO)

BOLO 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Czasami pytają mnie, jakie to jest uczucie mieć tyle kasy. Mówię wtedy, słuchaj brachu, ja nie myślę o tym na co dzień. Robię hajs tyle lat, to nie myślę juz o tym że go mam. Czasem na BP jakaś kasjerka powie, że lepiej sie opłaca kupić 3 fanty zamiast dwóch, wtedy czasem wzruszam ramionami i mówię, że jestem multimilionerem i mam to w tyłku. I wtedy czuję się fajnie przez 10 sekund. Ale na co dzień serio nie myślę o tym. Rozstałem się parę dni temu z narzeczoną, wczoraj przyjechała odebrać resztę rzeczy z mojego mieszkania. I był seks. A tymczasem architektka zieleni pyta co dalej z ogrodem, a planowaniem ogrodu zajmowała sie przecież Svetlana. Zamykam sie wtedy w sobie, udzielam wymijających odpowiedzi. Mam ogromny mętlik w głowie.