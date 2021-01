Natalia Siwiec zachwyca się apartamentem w Meksyku: "Ale pięknie, WANNA Z KSIĘŻYCEM"

W tym sezonie największą popularnością cieszy się Zanzibar, ale niektórzy wybierają także inne kierunki. Tak jak Natalia Siwiec , która poleciała z rodziną do Meksyku.

Modelka pochwaliła się, że zamieszkali w stylowo urządzonym domu. We wnętrzach dominują kolory ziemi. W sypialni znajduje się łóżko z baldachimem, a w łazience jest kamienna wanna i lampka w kształcie muszli.

Ale pięknie, ale wanna z księżycem nad nią! Pięknie tu, co? Piękny dom... Jaka lampa, za*ebista, co? Jezu, ile tu inspiracji do naszej chaty! - zachwyca się Siwiec.