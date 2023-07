Odziana w koronki Roksana Węgiel bryluje na premierze animacji. 18-letnia ikona stylu? (ZDJĘCIA)

O Roksanie Węgiel w ostatnim czasie najczęściej mówi się w kontekście jej związku z Kevinem Mglejem. 18-letnia wokalistka i jej starszy o 8 lat ukochany od kilku miesięcy są już zaręczeni i wszystko wskazuje na to, że ich miłość kwitnie. Zakochani co rusz publicznie chwalą się swoim szczęściem, niestety, jednak nie wszyscy wierzą w siłę ich uczucia. Niedawno relacji pary przyjrzała się nawet pewna tarocistka, która wywróżyła im rozstanie. Roxie nie omieszkała odnieść się do słów wróżki, nie kryjąc przy tym oburzenia.