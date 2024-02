Odziana w kozaki do połowy uda Beyonce promuje się jako kowbojka. Gwiazda postawiła na ŚMIAŁĄ KREACJĘ na pokazie mody (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że branża muzyczna ma swoje specyficzne reguły. Gwiazdy nie tylko promują nowe trendy, ale też muszą dostosowywać się do oczekiwań rynku i fanów. Nurty w popie zmieniają się co jakiś czas. Na początku lat dwutysięcznych na MTV królowały punkowe zespoły i a'la rockowe wokalistki, potem przyszedł czas na dance, rap, a od kilku lat (przynajmniej w USA) triumfy po wielu latach znów święci... country .

Co prawda country nie cieszy się szczególną popularnością w Europie, ale to może być kwestia czasu. Mainstreamowe wokalistki już zapowiadają, że planują pójść właśnie w stronę banjo i kozaków. Jako pierwsza Lana Del Rey zapowiedziała wydanie albumu w klimatach country. Już to było zaskoczeniem dla fanów. Co mogło być większą niespodzianką? Przebranżowienie się na country samej Beyonce!