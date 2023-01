Ojciec Macieja Zakościelnego wystąpił w "The Voice Senior"! Za kulisami wspierali go synowie (FOTO)

Muzyczne programy talent show to prawdziwy hit telewizji. Od lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością, z czego chętnie korzystali nadawcy komercyjni, a także sama telewizja publiczna. Formaty takie jak "Idol", "Must Be The Music" czy "The Voice of Poland" kolejno podbijały serca widzów, wpuszczając w świat wielu artystów, którzy do dziś odnoszą kolejne sukcesy.