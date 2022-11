Odchudzona i odmłodzona Maryla Rodowicz nagrywa "The Voice Senior". Upodabnia się do Brigitte Bardot? (ZDJĘCIA)

Efekty są widoczne gołym okiem. We wtorek Maryla Rodowicz gościła na planie "The Voice Senior", gdzie ustawiła się do okolicznościowej sesji z całą ekipą programu. Trzeba przyznać, że wokalistka wyglądała zniewalająco: pozowała w kusym żakiecie z ozdobnym szamerunkiem oraz czarnych, błyszczących legginsach. Maryla zalotnie chwytała poły żakietu i uśmiechała się do zdjęć. Uwagę zwracały też sceniczny makijaż i włosy upięte ku górze, z wypuszczonymi pasemkami dookoła twarzy.