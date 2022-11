Koniec świata: Maryla Rodowicz NIE WYSTĄPI na "Sylwestrze Marzeń" TVP w Zakopanem!

Rok powoli zmierza ku końcowi, więc stacje telewizyjne coraz chętniej dzielą się informacjami na temat imprez sylwestrowych . W tym roku, co ciekawe, nie będzie Sylwestra w TVN - głównie dlatego, że miejskiej imprezy nie organizuje warszawski urząd miasta. Spokojnie, sylwestrowa zabawa trwać będzie w najlepsze w Telewizji Polskiej, która znów będzie transmitować "Sylwestra Marzeń" z Zakopanego .

Poszło głównie o finanse: TVP chce (lub musi?) oszczędzać , więc po kilku tygodniach negocjacji stanęło na tym, że samorząd (czyli miasto Zakopane) nie dołoży do "Sylwestra Marzeń" pieniędzy, a zagwarantuje na przykład sprzątanie terenu po imprezie.

Tutaj zawsze telewizja dokładała się finansowo, tym razem nie będzie to kosztowało ani złotówki. Całościowo więc mówimy o dość sporych oszczędnościach - mówi informator Wirtualnych Mediów pracujący w "dyrektorskich kręgach TVP".

Oczywiście wciąż nie wiadomo jeszcze, ile w ogóle będzie kosztował "Sylwester Marzeń", ale podobno samorząd Zakopanego zgodził się na to, że jego niefinansowy wkład będzie wart więcej niż dotychczasowy udział pieniężny.

Ostatecznie na Sylwestra jednak wystąpiła, ale, co ciekawe, poszła śpiewać do Polsatu na "największej domówce w Polsce" - był to bowiem czas pandemicznych obostrzeń, więc koncert został nagrany wcześniej i wyemitowany dopiero 31 grudnia.