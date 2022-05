Ojciec Meghan Markle trafił do SZPITALA! "Ostatniej nocy prawdopodobnie doznał ROZLEGŁEGO UDARU"

Swego czasu Meghan wysłała nawet list do ojca, prosząc, by ten dał jej spokój. Pech chciał, że prywatną korespondencję opublikował magazyn "The Mail On Sunday". Thomas Markle nie posłuchał próśb córki, co rusz oskarżając ją o kłamstwa i niecne zamiary względem rodziny królewskiej.