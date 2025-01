Ojciec Meghan Markle wciąż nie poznał wnuków. W nowym wywiadzie wspomniał o córce:" Nie podobają mi się niektóre rzeczy, które robi"

Perypetie brytyjskiej rodziny królewskiej od lat rozgrzewają media do czerwoności. Nie ma tam nudy, szczególnie jeśli mowa o problemach księcia Harry'ego i jego żony. O nie najlepszej relacji Meghan Markle z ojcem było głośno jeszcze przed ślubem z księciem. Wówczas mówiło się, że Thomas Markle sprzedaje tabloidom m.in. osobiste informacje z życia córki, co też miało sprawić, że ta ucięła z nim wszelkie relacje. Ten nie ma także kontaktu z wnukami. Jak dotąd córka nie uniemożliwiła dziadkowi poznania Archie'ego i Lilibet. Ojciec Markle bardzo chętnie prawi o tym na łamach kolorowej prasy.

To okrutne, zrobić coś takiego dziadkowi… Odmówić prawa do widywania się z wnukami. Jedyną rzeczą, której nigdy bym nie podejrzewał, było to, że Meghan zwróci się przeciwko mnie w tym momencie mojego życia. Myślałam, że zawsze będzie przy mnie. Meghan była na mnie wściekła, bo przed ślubem pozowałem do zdjęć paparazzi - wyznał w 2023 roku dla "US Weekly".