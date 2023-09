Ojciec Wojciecha Szczęsnego MIAŻDŻY grę syna: "TO CYRK". Zastanawia się nad sensem powoływania go do reprezentacji!

Ostre słowa ojca Wojciecha Szczęsnego

Jakie aspekty bierzemy pod uwagę w ustalaniu hierarchii? Czy jest to forma zaprezentowana w ostatnim meczu? Bo gdyby tak było, to Wojtka w ogóle nie należałoby powoływać. Pierwsza bramka, którą puścił, to cyrk na kołach. Pytanie, jakie aspekty selekcjoner i trenerzy bramkarzy biorą pod uwagę przy wysyłaniu powołań. Klasę danego zawodnika, jego umiejętności i charakter, czy to, w jakiej formie jest przez ostatni tydzień, czy dwa? U każdego selekcjonera i trenera bramkarzy ma prawo do wyglądać inaczej - ocenił teść Mariny Łuczenko.