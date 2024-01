Ojciec Wojciecha Szczęsnego ubolewa, że od lat nie mają kontaktu. Wspomniał też o Marinie: "Wysyłałem maile, SMS-y, NIE ODPOWIEDZIAŁ"

kibic wawa 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Inaczej to zupełnie było. Trener Arsenalu Wenger odegrał dużą, negatywną rolę. Szczęsny Jr był w nie najlepszej formie, nie bardzo się rozwijał. Ojciec w polskich mediach nieraz to (słusznie) krytykował, że trenerzy bramkarzy tam źle pracują. Natomiast docierało to do Wengera i ten atakował zawodnika za wypowiedzi ojca. W końcu, żeby mieć spokój w klubie Wojtek ogłosił, że z nim zerwał kontakty, aby Wengerowi się przypodobać. Krytyka z Polski od ojca była zasadna, tylko że nic nie poprawiała, a jedynie pogarszała sytuację w londyńskim klubie, z trenerem. Wenger jak to Francuzi, typ nieciekawy, pokręcony, tylko pozował na innego, miłego jakoby i uprzejmego. Natomiast Marina i że się wprowadza, mogła być tylko pretekstem. A Szczęsny i tak prze swą własną b. nieuprzejmą odzywkę (przy drużynie) do Wengera wyleciał z Arsenalu. Ale to temat na cały artykuł, nie będę tu opisywał. Gościu gra od wielu lat we Włoszech. Żeby z ojcem, który chciał dobrze dla niego, jakichś zdawkowych kontaktów nie odnowić, to raczej wstyd. Żeby starego raz na sezon na mecz zaprosić, zapłacić mu za bilety lotnicze i hotel. Ten od lat rozgoryczony, to utyskuje w mediach. Wszystkiego nie wiemy, może powiedział ileś lat temu synowi: "po co ci ona, tamta Polka była fajniejsza". Nie powiedzą nam tego. A tak w ogóle, po kilku latach pośrednio przyznał ojcu rację "we Włoszech w pierwszy rok taktycznie się więcej nauczyłem, niż w Arsenalu przez lata" ! No i co, panie Wojciechu Szczęsny?